Brände

Neun Verletzte nach Küchenbrand in Pinneberg

29.04.2018, 10:39 Uhr | dpa

Neun Menschen sind bei einem Feuer in Pinneberg verletzt worden. In einer Küche in einem Wohnhaus brannte es, wie die Feuerwehr mitteilte. Als die Einsatzkräfte am Sonntagmorgen eintrafen, stieg demnach Rauch aus dem Obergeschoss, sechs Bewohner riefen auf dem Dach um Hilfe, teilte die Feuerwehr mit. Drei weitere sollten sich noch im Haus aufhalten. Feuerwehrleute hätten die Vermissten gefunden und sie, ebenso wie die Bewohner auf dem Dach, über Leitern in Sicherheit gebracht. Die Flammen in der Küche wurden gelöscht. Acht Bewohner erlitten laut Feuerwehr leichte Rauchgasvergiftungen, ein Mann wurde schwerer verletzt. Die Polizei ermittelt noch die Brandursache, auch die Höhe des Schadens war noch unklar.