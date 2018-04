Verteidigung

Kieler Landtag empfängt Familien von Soldaten

29.04.2018, 10:39 Uhr | dpa

Kiel (dpa/lno) - Im Kieler Landtag sind am Samstag rund 160 Angehörige von Bundeswehrsoldaten im Auslandseinsatz empfangen worden. "Wir wissen es sehr zu schätzen, dass Sie als Angehörige unseren Soldatinnen und Soldaten den Rücken frei halten ­ ohne Sie könnten sie im Einsatz nicht bestehen", sagte Landtagspräsident Klaus Schlie (CDU). Die Familien trügen schließlich die Hauptlast und gingen "quasi mit in den Einsatz". Zu den Gästen gehörte auch der Kommandeur Landeskommando Schleswig-Holstein, Oberst Ralf Güttler. "Das ist einmalig, dass ein Landesparlament einen Besuch in dieser Form veranstaltet", betonte Güttler. Es war bereits das achte Mal, dass der Landtag die Angehörigen von Soldaten empfing.