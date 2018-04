Fußball

Dresden steht vor zwei Abstiegsendspielen unter Druck

29.04.2018, 10:48 Uhr | dpa

Während die Düsseldorfer Aufstiegsfeier so richtig ins Laufen kam, saß der Frust bei den Spielern der SG Dynamo Dresden wieder richtig tief. "Wir sind am Boden und enttäuscht, Fortuna ist aufgestiegen. Ist mir eigentlich scheißegal, was die jetzt machen. Wir haben unser Programm, müssen die Köpfe wieder hochkriegen und dann geht’s weiter", erklärte Manuel Konrad nach der bitteren 1:2-Pleite gegen Fortuna Düsseldorf.

Ausgerechnet vor dem prestigträchtigen Sachsen-Derby beim FC Erzgebirge Aue am kommenden Sonntag hatten die Elbestädter trotz einer couragierten Leistung vor allem im zweiten Durchgang gegen Düsseldorf den wohl entscheidenden Schritt im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. In Folge der 14. Saisonpleite steckt Dynamo wieder tief drin, nach Siegen der Konkurrenz hat die Elf von Cheftrainer Uwe Neuhaus zwei Spieltage vor Schluss nur noch zwei Punkte Vorsprung auf den Abstiegsrelegationsrang, einen mehr auf einen direkten Abstiegsplatz.

Die Partie in Aue ist das erste von nun zwei Endspielen gegen einen direkten Konkurrenten. Mit einem Sieg im Lößnitztal kann Dresden den Klassenverbleib sichern, spätestens eine Woche später daheim gegen den 1. FC Union Berlin sollten aber die notwendigen Punkte eingefahren werden. "Wir haben es von vornherein gesagt, es geht bis zum letzten Spieltag. Wir haben es verpasst den Sack zuzumachen. Jetzt geht’s nächste Woche in Aue weiter, da wollen wir genauso auftreten wie heute die zweite Halbzeit oder in Kaiserslautern. Es geht trotzdem weiter, mit Selbstvertrauen", blickte Konrad nach vorn.

Angreifer Pascal Testreot, der gegen die Fortuna sein Startelf-Debüt nach seinem Kreuzbandriss vom ersten Spieltag feierte, forderte kommende Woche bereits den entscheidenden Sieg: "Die Einstellung und der Mut, den wir an den Tag gelegt haben, der wird belohnt. Unsere Fans werden alle nächste Woche dabei sein, da fahren wir geschlossen hin. Nächste Woche gewinnen wir im Schacht, dann ist das Ding durch."

Es sind keine Durchhalteparolen, wie sie sonst so oft reflexartig in solch einer Situation ertönen. In Dresden sind es vor allem Kampfansagen, denn es ist fast schon paradox, dass die Neuhaus-Elf im Tabellenkeller feststeckt. Spieler und Trainer wissen, dass sie es besser können. Woche für Woche verpassen es die Elbestädter, sich für couragierte Leistungen und tollen Fußball zu belohnen. Eine mangelnde Chancenverwertung und häufig individuelle Fehler in der Defensive verhindern eine bessere Platzierung.

Gegen Aue klappte beides aber zuletzt deutliches besser. Dass Hinspiel gewann Dynamo im Dezember im eigenen Stadion mit 4:0, zehn Monate zuvor siegte man im Lößnitztal ähnlich souverän mit 4:1. "Wir haben gezeigt, dass wir nach Kiel aufstehen können, wenn wir hingefallen sind. Das werden wir diesmal auch zeigen", erklärte Neuhaus.