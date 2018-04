Leichtathletik

Mockenhaupt zufrieden mit Leistung bei Halbmarathon

29.04.2018, 12:48 Uhr | dpa

Die Läuferin Sabrina Mockenhaupt beim 37. Halbmarathon in Berlin. Foto: Gregor Fischer/Archiv (Quelle: dpa)

Sabrina Mockenhaupt hat ihr selbstgestecktes Ziel beim Halbmarathon im Rahmen der 33. Auflage des Hamburg Marathon heute verpasst. Zwar gewann die 37-Jährige die Frauenwertung in der Zeit von 1:15:12 Stunden, räumte aber ein: "Ich habe meine Zielzeit um 90 Sekunden verpasst." Sie hätte aber nicht gedacht, "dass es nach so langer Verletzungspause und erst acht Wochen Training so hart werden wird", meinte sie weiter. "Auf den letzten Kilometern hatte ich zudem muskuläre Probleme. Daher bin ich mit der Zeit zufrieden."

Der Halbmarathon ist neu im Programm des Marathons in der Hansestadt und war eine Stunde vor dem Hauptlauf gestartet worden. Mockenhaupt, die für das LT Haspa Marathon Hamburg startet, nutzt den Lauf als Vorbereitung auf die EM. Sie will in Berlin über die 10 000 Meter antreten.