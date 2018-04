Kriminalität

Unbekannte rauben Fußball-Fan Trainingsjacke und Trikot

29.04.2018, 12:58 Uhr | dpa

Ein Fußball-Fan ist bei der Fahrt mit der S-Bahn in Leipzig von Unbekannten beraubt worden. Wie die Polizei heute mitteilte, hatten drei Männer am späten Vorabend einen 34-Jährigen unter Androhung von Gewalt dazu gezwungen, die Trainingsjacke und das Trikot des Halleschen FC auszuziehen und zu übergeben. Anschließend habe das Trio den Zug am Bahnhof Leipzig-Connewitz verlassen. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen räuberischer Erpressung.