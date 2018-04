Brände

59-Jähriger zündet eigene Wohnung an

29.04.2018, 13:18 Uhr | dpa

Ein 59-Jähriger hat seine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Hannover angezündet. Eine 51 Jahre alte Nachbarin habe das Feuer am Samstag bemerkt und die Rettungskräfte alarmiert, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Feuerwehr verhinderte ein Ausbreiten der Flammen und rettete alle Bewohner über das zunächst stark verrauchte Treppenhaus. Verletzt wurde niemand.

Der Brandstifter hatte das Haus verlassen, nachdem er das Feuer gelegt hatte. Die Wohnung des Mannes wurde komplett zerstört, es entstand ein Schaden von rund 60 000 Euro. Der Mann kam in die Psychiatrie, die Beamten ermitteln nun wegen schwerer Brandstiftung.