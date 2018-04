Kriminalität

Diebe stehlen 3D-Tierfiguren für Bogenturnier

29.04.2018, 13:38 Uhr | dpa

In der Oberlausitz haben Diebe eine ungewöhnliche Beute gemacht. Wie die Polizei mitteilte, stahlen Unbekannte in der Nacht zum Sonntag in Reichenbach (Landkreis Görlitz) 3D-Tierfiguren. Zwei stilisierte Hasen, ein Mufflon, ein Steinbock und ein Keiler aus Hartschaum waren als Ziele für ein Turnier im Bogenschießen im Schlosspark Krobnitz aufgestellt worden. Zudem wurde das Geweih eines Hirsches beschädigt, teilte die Polizei mit. Der Schaden wurde auf rund 2000 Euro geschätzt.