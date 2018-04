Gewichtheben

AV 03 Speyer gewinnt erneut Mannschaftsmeisterschaft

29.04.2018, 13:38 Uhr | dpa

Die Gewichtheber des AV 03 Speyer sind zum vierten Mal in Folge deutscher Mannschaftsmeister. Im Finale verwiesen die Domstädter am Samstagabend vor 500 Zuschauern in Samswegen in Sachsen-Anhalt Germania Obrigheim und Gastgeber SSV Samswegen auf die Plätze. Speyers Heber um den zweimaligen EM-Dritten Almir Velagic, der nach langer Verletzungspause sein Comeback feierte, kamen auf 905 Relativpunkte und lag damit knapp vor Vizemeister Obrigheim (890,0). Samswegen konnte mit 831,7 Relativpunkten nicht in die Entscheidung um den Titel eingreifen.