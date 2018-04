Unfälle

62-Jähriger bei Unfall im Erzgebirge schwer verletzt

29.04.2018, 13:38 Uhr | dpa

In Eibenstock im Erzgebirge ist ein Mann bei einem Unfall schwer verletzt worden. Der 62-Jährige sei am Samstagabend im Ortsteil Carlsfeld aus noch ungeklärter Ursache in einer Linkskurve nach rechts von der Straße abgekommen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Dabei sei das Fahrzeug mit einem Verkehrschild kollidiert, über einen großen Stein gerollt und schließlich gegen eine Garage geprallt. Wegen der schweren Verletzungen musste der Fahrer in ein Krankenhaus gebracht werden. An seinem Wagen entstand Totalschaden.