Kriminalität

Verdächtiger nach Messerattacke in Hamburg-Horn ermittelt

29.04.2018, 13:49 Uhr | dpa

Gut eine Woche nach einem Messerangriff in einem Hamburger U-Bahnhof haben Polizisten einen Verdächtigen festgenommen. Der 18-Jährige konnte nach der Auswertung von Videomaterial identifiziert werden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Bei einer Durchsuchung der Wohnung nahmen Beamte den Mann am Freitag in Hamburg-Billstedt fest und stellten Beweise sicher. Mittlerweile ist der 18-Jährige wieder auf freiem Fuß. Nach Polizeiangaben dauern die Ermittlungen noch an. Der Hamburger wird verdächtigt, am Abend des 20. April im Verlauf eines Streits im U-Bahnhof Horner Rennbahn einen 21-Jährigen mit einem Messer schwer verletzt zu haben.