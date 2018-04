Unfälle

Autolenkrad statt Spielkonsole: Teenager zerbeult Wagen

29.04.2018, 14:08 Uhr | dpa

Am Auto seines Stiefvaters hat ein 16-Jähriger in Eisenach ausprobiert, ob sich ein Wagen so steuern lässt wie eine Spielkonsole. Der Jugendliche hatte sich unbemerkt den Zweitschlüssel für das Auto besorgt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Er fuhr am Samstag über den Parkplatz eines Supermarktes, als der Vater dort gerade einkaufte. Die kurze Spritztour, bei der er ein anderes Auto rammte und das des Vaters beschädigt wurde, endete an einem Mülleimer. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden beträgt rund 3000 Euro. Laut Polizei hatte der Junge seine Fähigkeiten an der Spielkonsole im realen Leben austesten wollen.