Unfälle

Motorradfahrer in Haar tödlich verunglückt

29.04.2018, 14:59 Uhr | dpa

Ein 60 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Haar (Landkreis München) tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilte, hatten die ihm am Samstag vorausfahrenden Autos wegen einer Plastikplane plötzlich gestoppt. Der 60-Jährige konnte nicht rechtzeitig bremsen und knallte in das Heck des vor ihm fahrenden Wagens. Durch die Wucht der Kollision wurden er und seine 49 Jahre alte Mitfahrerin auf die Straße geschleudert. Der 60-Jährige erlag seinen Verletzungen noch am Unfallort. Die 49-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Autofahrer blieben unverletzt.