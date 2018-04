American Football

Baltic Hurricanes schlagen Hamburg Huskies

29.04.2018, 15:09 Uhr | dpa

Hamburg (dpa/lno) – Die Kiel Baltic Hurricanes haben das erste Nordderby in dieser Saison in der German Football League gegen die Hamburg Huskies für sich entschieden. Mit 24:14 (3:0/7:7/7:0/7:7) besiegten die Gäste die Hamburger vor 1337 Zuschauern am Samstag im Stadion Hammer Park und feierten damit im zweiten Saisonspiel ihren ersten Erfolg. "Vieles lief heute schon besser, doch wir haben viele Fehler gemacht und immer noch vieles, an dem wir in den kommenden Wochen arbeiten müssen", sagte Headcoach Dan Disch nach dem Spiel. Kwame Ofori war mit zwei Touchdowns bester Kieler.

Hamburgs Cheftrainer Timothy Speckman stellte dagegen fest: "Wir haben wieder viele Sachen richtig und gut gemacht, aber nicht kontinuierlich über die ganze Partie gesehen." Zudem betonte er: "Wir müssen die Chancen, die sich uns bieten, konsequent nutzen." Für die Huskies war es die zweite Niederlage im zweiten Spiel.