Dreyer betont zum "Tag der Arbeit" Rolle der Digitalisierung

29.04.2018, 16:38 Uhr | dpa

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat mit Blick auf den "Tag der Arbeit" am 1. Mai auf die Umwälzungen der Digitalisierung hingewiesen. Mit ihr verändere sich die Arbeitswelt in einem Tempo, wie es die Menschheit seit der industriellen Revolution nicht mehr erlebt habe, teilte Dreyer am Sonntag mit. "Wir müssen die Digitalisierung gerecht gestalten und den Wandel zu einem Fortschritt für die Beschäftigten machen." Die Regierungschefin bekräftigte mit Blick auf Rheinland-Pfalz: "Wir werden rund eine halbe Milliarde Euro in unsere digitale Zukunft investieren."

Laut Dreyer muss Arbeit weiter Selbsterfüllung, Würde und Zusammenhalt bieten. "Gemeinsam mit den Gewerkschaften wollen wir Arbeitnehmerrechte auch in einer digitalisierten Arbeitswelt sichern." Dabei spiele die berufliche Weiterbildung eine zentrale Rolle, um Beschäftigte lebenslang zu qualifizieren.

Am 1. Mai sind auch in Rheinland-Pfalz zahlreiche Kundgebungen mit Forderungen nach gerechter Arbeit geplant. Schon seit rund 130 Jahren begehen Gewerkschaften den "Tag der Arbeit".