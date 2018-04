Kriminalität

Polizei ermittelt wegen Volksverhetzung gegen Busfahrer

29.04.2018, 16:38 Uhr | dpa

Die Polizei in Ingelheim ermittelt wegen des Verdachts der Volksverhetzung und Beleidigung gegen einen Busfahrer. Nach Angaben der Beamten hinderte der Mann einen Jugendlichen aus Eritrea am Samstag daran, in den Linienbus Richtung Bahnhof einzusteigen. Dabei sei es zu einer Schubserei gekommen. Der 17-Jährige besaß eine Fahrkarte. Der Fahrer soll den jungen Mann mit einer Bemerkung in Bezug auf dessen Herkunft auch beleidigt haben. Der Polizei zufolge beobachteten Zeugen das Geschehen. Der Name des Busfahrers stand zunächst nicht fest.