Fußball

Chemnitzer FC verliert gegen Münster 1:2

29.04.2018, 16:48 Uhr | dpa

Der insolvente und bereits als Absteiger feststehende Chemnitzer FC hat am Sonntag sein Heimspiel in der 3. Fußball-Liga gegen Preußen Münster mit 1:2 (0:1) verloren. In der Partie, in der es sportlich für beide Teams um nichts mehr ging, brachte Adriano Grimaldi die Gäste vor 4915 Zuschauern in der 6. Minute in Führung. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Tom Baumgart (53. Minute) war es wiederum Grimaldi, der in der 57. Minute den Endstand herstellte.

Der Chemnitzer FC musste auf den kurzfristig erkrankten Kapitän Marc Endres verzichten, zudem wurde Okan Aydin aus disziplinarischen Gründen aus dem Aufgebot gestrichen. Er soll sich gegenüber Cheftrainer David Bergner nicht korrekt verhalten haben.

Nach der frühen Führung der Preußen mühte sich der CFC zwar um den Ausgleich, doch die Zuschauer sahen ein Spiel auf sehr überschaubarem Niveau. Insgesamt blieb es eine Partie mit wenig Chancen, in der die Gäste verdient die Punkte mit nach Hause nahmen.