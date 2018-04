Kommunen

Stichwahlen in Thüringen: Wahllokale geschlossen

29.04.2018, 18:58 Uhr | dpa

Im zweiten Durchgang der Kommunalwahlen in Thüringen haben am Sonntagabend die Wahllokale geschlossen. Bei den Stichwahlen von Landräten, Oberbürgermeistern und Bürgermeistern konnten seit dem Morgen rund 790 000 Thüringer erneut ihre Stimme abgeben. Unmittelbar nach Schließung der Wahllokale begann die Auszählung der Stimmen.

Zahlreiche Thüringer hatten schon vor dem Wahlsonntag ihr Kreuz per Briefwahl gemacht. Gewählt wurde in drei Landkreisen und fünf kreisfreien Städten. Außerdem wurden in 23 kreisangehörigen Gemeinden die Bürgermeister gesucht. Die Amtszeit von Oberbürgermeistern, Bürgermeistern und Landräten beträgt in Thüringen sechs Jahre.