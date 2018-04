Kommunen

Stichwahlen in Thüringen: Weiter eher schleppender Verlauf

29.04.2018, 16:49 Uhr | dpa

Die Stichwahlen um Landrats-, Oberbürgermeister- und Bürgermeisterposten in Thüringen laufen weiter eher schleppend. In Erfurt hatten um 14.00 Uhr knapp 18 Prozent der Stimmberechtigten die Wahllokale aufgesucht, wie das Stadtwahlbüro mitteilte. Da aber im Vorfeld schon viele Menschen von der Briefwahl Gebrauch gemacht hätten, liege die Wahlbeteiligung real bei 28,6 Prozent - im Vergleich zu 36,3 Prozent im ersten Wahlgang.

Auch im Altenburger Land, wo Landratswahlen anstehen, und in Thüringens drittgrößter Stadt Gera, wo ein neuer Oberbürgermeister gesucht wird, waren nach Beobachtungen der Wahlbüros weniger Menschen in den Wahllokalen als vor zwei Wochen.

Viele hätten anscheinend wegen des langen Wochenendes mit Brückentag schon vorab per Brief gewählt, sagte der Jenaer Wahlleiter Olaf Schroth. Auch das schöne Wetter am Sonntag spiele wohl eine Rolle. Allerdings fällt die Beteiligung nach Erfahrungen kommunaler Wahlleiter immer niedriger aus als im ersten Wahlgang, weil Wahlberechtigte, deren Favoriten bereits ausgeschieden seien, dann oft zu Hause blieben.

Teilweise haben im ersten Wahlgang unterlegene Kandidaten Empfehlungen für die Stichwahl abgegeben. So wird der SPD-Oberbürgermeister Andreas Bausewein in Erfurt beispielsweise nun von seinen ehemaligen Herausforderern von der Linken und den Grünen unterstützt.

Gewählt wird in drei Landkreisen, fünf kreisfreien Städten und 23 kreisangehörigen Gemeinden. Die Wahllokale schließen um 18.00 Uhr.