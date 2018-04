Leichtathletik

Marathon-Veranstalter in Hamburg zufrieden

29.04.2018, 17:18 Uhr | dpa

Die Veranstalter des Hamburg Marathon haben eine positive Bilanz der 33. Auflage des Lauf-Spektakels gezogen. "Wie uns auch einige Läufer bestätigt haben, war es eine Stimmung wie in den besten Jahren", sagte ein Sprecher am Sonntag. Bei idealen äußeren Bedingungen waren über 14 000 Teilnehmer an den Start zur 42,195 Kilometer langen und mit 10 500 blauen Strichen gekennzeichneten Strecke gegangen. Hamburgs neuer Bürgermeister Peter Tschentscher hatte den Startschuss am Vormittag gegeben. Rund 700 000 Zuschauer standen nach Angaben der Veranstalter am Straßenrand.

Zwei dramatische Notfall-Einsätze gingen glimpflich aus. Ein Mann musste bei Kilometer 27 reanimiert werden, im Ziel wurde später ein weiterer Läufer erfolgreich wiederbelebt. Beide Personen wurden anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Sie seien in einem stabilen Zustand, hieß es von den Organisatoren.

Insgesamt waren an dem Marathon-Wochenende über 33 000 Sportler unterwegs, die außer über die Marathon-Strecke auch erstmals über die halbe Distanz starten konnten. Zudem gab es Staffelläufe und einen Kinder-Wettbewerb.

2500 Helfer, 550 Polizisten, 420 medizinische Hilfskräfte, 200 Physiotherapeuten und acht Ärzte sicherten die Veranstaltung ab. Trotz des warmen Wetters mussten nicht mehr Menschen als üblich versorgt werden, wie der Veranstalter mitteilte. Insgesamt wurde 230 Mal medizinische Hilfe geleistet, es gab 36 Rettungswageneinsätze. Neben den beiden reanimierten Läufern wurde 23 weitere Personen in ein Krankenhaus gebracht.

Neben dem medizinischen Personal sorgten die Helfer auf der Strecke für die Verpflegung der Sportler. Es wurden 30 000 Bananen, 25 000 Liter Energiegels und 4000 Liter Cola verteilt. Hinzu kam bei Kilometer 37,5 ein Team von Masseuren. Im Ziel standen dann noch einmal Masseure, 4,5 Tonnen Weintrauben, 10 000 Bananen, eine Tonne Kuchen und 1200 Liter Suppe für die Sportler bereit.