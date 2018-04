Kriminalität

Schatzsucher entdecken gestohlene Skulptur in Rostock

29.04.2018, 17:18 Uhr | dpa

Eine Bronzeplastik in der Gestalt eines Flamingos haben Schatzsucher in Rostock gefunden. Mit einem Magneten zog das Schatzsucherpärchen am Sonntag die Skulptur am Teich des Fischerdorfs Evershagen an Land, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Weil der Frau bekannt war, dass eine solche Skulptur einst im Fischerdorf stand, informierte sie die Polizei. Beamte recherchierten schließlich, dass es sich bei dem Fundstück tatsächlich um den Teil der Skulptur "Flamingo und Kranich" handelt, die 2010 als gestohlen gemeldet wurde. Der Kranich gilt weiter als verschollen.