Basketball

Erfurter Basketballer gegen Bonn ohne Chance

29.04.2018, 18:28 Uhr | dpa

Die Rockets aus Erfurt haben im Kampf um den Klassenverbleib in der Basketball-Bundesliga die nächste Niederlage einstecken müssen. Die Mannschaft von Chefcoach Ivan Pavic war am Sonntag in ihrem letzten Saisonheimspiel gegen die Telekom Baskets aus Bonn chancenlos und zog vor 3080 Zuschauern mit 70:93 (33:49) den Kürzeren.

Einen Spieltag vor Saisonende sind die Erfurter punktemäßig gleich mit dem auf einem Abstiegsplatz stehenden Tabellen-Vorletzten Eisbären Bremerhaven. Der verlor zeitgleich beim Tabellenführer FC Bayern München nur knapp mit 95:98 (50:46).

Im Saisonfinale müssen die Rockets am Dienstag (15.00 Uhr) im Thüringen-Derby bei Science City Jena antreten. Die Eisbären spielen zu Hause gegen die Gießen 46ers.

Sollten am Saisonende beide Teams immer noch punktgleich sein, würden die Thüringer die Klasse halten, da sie den direkten Vergleich mit Bremerhaven für sich entschieden haben.