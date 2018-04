Kriminalität

Mann nach Messerangriff schwer verletzt im Krankenhaus

29.04.2018, 18:29 Uhr | dpa

Ein 19 Jahre alter Mann hat im Stadtzentrum von Gera einen 27-Jährigen mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt. Nach der Tat am Samstag floh der Angreifer, wurde aber von der Polizei gefasst, wie diese am Sonntag mitteilte. Ein Richter erließ am Sonntag Haftbefehl gegen den Mann, der der Polizei bereits bekannt ist. Er sitzt in Untersuchungshaft. Der Verletzte liegt im Krankenhaus. Tatverdächtiger und Opfer sind Syrer.