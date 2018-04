Kommunen

CDU-Kandidat Knapp löst Triebel als Suhler OB ab

29.04.2018, 21:09 Uhr | dpa

Suhl bekommt einen neuen Oberbürgermeister. Bei den Thüringer Kommunalwahlen am Sonntag setzte sich in der Stichwahl André Knapp (CDU) mit 52,4 Prozent durch. Amtsinhaber Jens Triebel (parteilos) verlor mit 47,6 Prozent, nachdem er im ersten Wahldurchgang vor zwei Wochen noch mit 42,5 zu 37,9 Prozent in Führung gelegen hatte. Triebel war 2006 ins Amt gekommen, als er bereits im ersten Wahlgang überraschend deutlich den langjährigen Amtsinhaber Martin Kummer (CDU) aus dem Amt drängte.