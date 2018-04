Unfälle

Motorradfahrer prallt gegen Auto und stirbt

29.04.2018, 21:18 Uhr | dpa

Ein 56 Jahre alter Motorradfahrer ist in Gladenbach (Landkreis Marburg-Biedenkopf) mit einem Auto zusammengestoßen und dabei gestorben. Der Mann sei am Sonntag mit seiner Maschine im Ortsteil Frohnhausen aus noch unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn geraten, teilte die Polizei am Abend mit. Bei der Kollision zog sich der Biker sehr schwere Verletzungen zu, denen er noch an der Unfallstelle erlag. Die beiden Autoinsassen blieben unverletzt.