Brauchtum

Im Harz sind wieder die Hexen los

30.04.2018, 01:19 Uhr | dpa

Im Harz sind heute rund um den Brocken wieder die Hexen los. Zu den Walpurgis-Festen in mehr als 20 Orten werden nach Angaben des Tourismusverbands Zehntausende Besucher erwartet. Einheimische und Gäste wollen in schaurigen Kostümen ihre Mistgabeln und Besen schwingen und mit Tänzen ums Lagerfeuer den Winter austreiben. Die Walpurgis-Feiern gehen auf heidnische Frühlingsfeste zurück. Später ließ die Kirche am 30. April den Geburtstag der heiligen Walpurga feiern - der Schutzpatronin gegen Aberglauben und Geister. Die größten Feste gibt es in Bad Grund, Braunlage, Hahnenklee, Sankt Andreasberg, Wolfshagen, Schierke und Thale.