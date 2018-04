Kriminalität

Zeitung: Womöglich sensible Daten aus Krankenhäusern verschwunden

30.04.2018, 01:50 Uhr | dpa - Deutsche Presse-Agentur GmbH, dpa

Köln (dpa) - In hunderten Krankenhäusern sind womöglich sensible Daten gestohlen worden. Ein für Kliniken hauptsächlich im Rheinland zuständiger Verband habe über einen möglichen Diebstahl informiert, berichtet die «Bild». Demnach verfügt eine Internet-Plattform, die auf den australischen Kokosinseln registriert ist, über sensible Daten aus bundesweit mehr als 300 Krankenhäusern aus den vergangenen zehn Jahren - darunter könnten auch Patientendaten wie Alter, Geschlecht und Postleitzahl sein. Die Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen aufgenommen.