Weniger Nutzer in Sachsen-Anhalts Bibliotheken

30.04.2018, 06:48 Uhr | dpa

Weniger Menschen haben zuletzt die Angebote der Bibliotheken in Sachsen-Anhalt wahrgenommen. Sowohl die Zahl der registrierten Besucher als auch die der angemeldeten Nutzer sei 2017 gesunken, teilte das Landesverwaltungsamt in Halle auf Nachfrage mit. Demnach wurden im vergangenen Jahr gut 2 037 000 Besucher vermerkt. Das entspricht einem Minus von fast 90 000 in den vergangenen fünf Jahren. Die Zahl der Nutzer ist zwischen 2013 und 2017 um rund 16 000 auf knapp 116 000 Menschen gesunken. Zudem hatten die Bibliotheken 2017 im Durchschnitt pro Woche 1,5 Stunden weniger geöffnet als noch 2016.