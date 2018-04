Verbraucher

Messe Wächtersbach zum Jubiläum mit mehr als 300 Ausstellern

30.04.2018, 08:39 Uhr | dpa

Die Freizeit- und Verbrauchermesse in Wächtersbach feiert Jubiläum. Die 70. Auflage wird vom 5. bis 13. Mai veranstaltet. Im Durchschnitt strömten zuletzt 60 000 Besucher auf das Messegelände, vorzugsweise aus Hessen und dem angrenzenden Bayern. Damit ist die Messe eine der größten Verbraucherschauen im Rhein-Main-Gebiet. In diesem Jahr präsentieren mehr als 300 Aussteller aus dem In- und Ausland ihr Waren- und Dienstleistungsangebot, wie die Messe mitteilte. Es geht unter anderem um Bauen, Bildung, Wohnen, Energie, Garten, Freizeit, Gesundheit, Umwelt, Handel und Handwerk.

Im Show- und Konzertprogramm treten unter anderem Maite Kelly (13. Mai) und die Youtobe-Stars "Die Lochis" (12. Mai) auf. Neu auf der Messe ist eine Hiphop-Area mit Graffiti-Workshops und DJs. Geboten wird auch eine Sonderschau namens "Games for Families", unter anderem mit einem Bereich für Virtual Reality. Am 5. Mai ist zum Auftakt der Messe Familientag mit reduzierten Eintrittspreisen.