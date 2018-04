Unfälle

Gasunfall in Großbäckerei: Mehr als 30 Mitarbeiter behandelt

30.04.2018, 08:58 Uhr | dpa

In einer Großbäckerei in Gebesee (Landkreis Sömmerda) ist am Sonntagabend ein die Atemwege reizendes Gas ausgetreten. Mehr als 30 Mitarbeiter hätten über Atembeschwerden und Übelkeit geklagt, teilte die Landeseinsatzzentrale der Polizei Thüringen mit. Zwei Mitarbeiter mussten mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser gebracht werden. Warum das Gas ausgetreten war, konnten die Ermittler noch nicht sagen. Nachdem die Mitarbeiter das Firmengelände verlassen haben, geriet ein Ofen der Großbäckerei in Brand. Das Feuer konnte jedoch schnell gelöst werden. Es entstand aber erheblicher Sachschaden.