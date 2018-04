Kriminalität

Ertappter Einbrecher in Halle war Polizeischüler

30.04.2018, 09:49 Uhr | dpa

Der tödlich verunglückte Einbrecher in Halle war nach Informationen der "Bild"-Zeitung und der "Mitteldeutschen Zeitung" Polizeischüler der Fachhochschule in Aschersleben. Die Polizei wollte die Medienberichte am Montag zunächst nicht bestätigen. Die Behörde kündigte jedoch eine Stellungnahme im Laufe des Tages zu dem Fall an. Der 24 Jahre alte Mann war am Sonntagmorgen nach Angaben der Polizei von Bewohnern beim Stehlen ertappt worden. Daraufhin flüchtete er in den oberen Teil des Hauses. Bei dem Versuch, auf einen Nachbarbalkon zu springen, stürzte der 24-Jährige zwölf Meter in die Tiefe und starb noch am Unglücksort an seinen Verletztungen.