Bremen erwägt zusätzliche Wahltage in Schulen

30.04.2018, 09:49 Uhr | dpa

Bremen (dpa/lni) - Um mehr Menschen an die Urnen zu bekommen, prüft ein Ausschuss in Bremen zusätzliche Wahltage bei der Bürgerschaftswahl im kommenden Jahr. Wie der "Weser-Kurier" (Montag) berichtet, hat die Bertelsmann-Stiftung ein Konzept vorgelegt, bei dem zusätzliche Wahllokale in Schulen für eine Woche öffnen könnten. Rein rechtlich handele es sich dabei um eine Briefwahl an Ort und Stelle, schreibt die Zeitung. Hintergrund sei die historisch niedrige Wahlbeteiligung von 50,2 Prozent bei der letzten Bürgerschaftswahl 2015.

In Bremen können schon Jugendliche ab 16 Jahren das Landesparlament wählen, allerdings bleiben vor allem Mädchen und Jungen aus sozial schwächer gestellten Stadtteilen den Urnen fern. Laut "Weser-Kurier" gibt es allerdings organisatorische Bedenken von Seiten der Innenbehörde und des Landeswahlleiters. Zum einen findet voraussichtlich am 26. Mai 2019 auch die Europawahl statt, zum anderen wird zusätzliches Personal für die Wahllokale in den Schulen benötigt.