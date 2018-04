Unfälle

Lastwagen überrollt Radfahrerin

30.04.2018, 10:18 Uhr | dpa

Ein Lastwagen hat am Montagmorgen in Leipzig eine Fahrradfahrerin überrollt und schwer verletzt. Die Frau sei am Unfallort mehrere Minuten reanimiert worden, sagte eine Polizeisprecher. Anschließend wurde sie in eine Klinik gebracht. Ersten Erkenntnissen zufolge ereignete sich der Unfall beim Abbiegen. Nähere Angaben lagen zunächst nicht vor.