Migration

Flüchtlingsamts-Präsidentin Langeheine hört auf

30.04.2018, 10:39 Uhr | dpa

Nach weniger als zwei Jahren räumt die Präsidentin des Landesamtes für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF), Claudia Langeheine, ihren Posten. Sie habe sich im Einvernehmen mit Sozialsenatorin Elke Breitenbach (SPD) zu diesem Schritt entschieden, teilte die Verwaltung am Montag mit. Grund seien unterschiedliche Vorstellungen über die Weiterentwicklung der Behörde. Zu Details äußerte sich die Verwaltung nicht. Kommissarisch soll zunächst Integrationsstaatssekretär Daniel Tietze das Amt leiten.

Breitenbach bedankte sich "ausdrücklich" bei Langeheine, die mit außerordentlich hohem Engagement Verantwortung im Flüchtlingsmanagement in einer besonders schwierigen Zeit übernommen und Berlins jüngste Behörde mit geplant und aufgebaut habe. Unter ihrer Leitung seien die meisten Notunterkünfte in Berlin geschlossen worden. Es seien neue Standorte an das Netz gebracht und die medizinische Versorgung der Geflüchteten gestärkt worden.

Das LAF hatte seine Arbeit am 1. August 2016 aufgenommen und das wegen Überforderung heftig kritisierte Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lageso) abgelöst. Das LAF kümmert sich um alle Fragen der Registrierung, Versorgung und Unterbringung von Flüchtlingen.