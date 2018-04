Fußball

Thomas Schaaf: als Technischer Direktor zurück zu Werder

30.04.2018, 10:49 Uhr | dpa

Der ehemalige Trainer Thomas Schaaf kehrt als Technischer Direktor zum Fußball-Bundesligisten Werder Bremen zurück. Der 57-Jährige übernimmt am 1. Juli den neu geschaffenen Posten bei den Bremern, teilte der Club am Montag mit. Unter anderen soll er eine "einheitliche Trainings- und Spielphilosophie" entwickeln, hieß es in der Mitteilung. Schaaf ist seit 1972 im Verein. Von 1978 bis 1995 spielte er als Profi für die Bremer und wurde 1988 und 1993 deutscher Meister. Von 1999 bis 2013 arbeitete er als Cheftrainer für Werder und führte die Mannschaft unter anderem 2004 zum Double aus Meisterschaft und DFB-Pokal.