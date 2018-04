Kriminalität

Maßregelvollzug-Patient nach Ausbruch gefasst

30.04.2018, 19:28 Uhr | dpa

Der Patient, der aus dem Maßregelvollzug einer Fachklinik in Teupitz (Dahme-Spreewald) ausgebrochen ist, ist gefasst. Der Mann sei am Montagabend in Oberkrämer im Landkreis Oberhavel festgenommen worden, sagte ein Sprecher der Polizeidirektion Nord mit Sitz in Neuruppin der Deutschen Presse-Agentur. Details zum genauen Ort der Festnahme nannte der Sprecher nicht. Menschen seien nicht in Gefahr gewesen.

Der 31-Jährige war seit Sonntagabend auf der Flucht und gilt als gewalttätig. Er befinde sich nun in Polizeigewahrsam in Oberhavel. Ob der Mann wieder im Maßregelvollzug oder der Justizvollzugsanstalt untergebracht werde, entscheide nun die Brandenburger Justiz, hieß es weiter.