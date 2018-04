Preise

Saarländische Inflationsrate steigt im April

30.04.2018, 12:08 Uhr | dpa

In den Regalen eines Supermarkts liegen Obst und Gemüse. Foto: Jens Büttner/Archiv (Quelle: dpa)

Die saarländische Inflationsrate ist im April leicht gestiegen. Wie das Statistische Amt des Saarlandes in Saarbrücken am Montag mitteilte, lagen die Verbraucherpreise um 1,4 Prozent über dem Niveau des gleichen Vorjahresmonats. Im März hatten sie nur einen Wert von 1,2 und im Februar lediglich von 1,0 Prozent erreicht. Die Preise für Lebensmittel zogen im April im Jahresvergleich deutlich um 3,1 Prozent an. Vor allem Milch und Milchprodukte wurden spürbar teurer. Die Kraftstoffpreise legten dagegen nur um 1,9 Prozent zu. Im direkten Vergleich zwischen März 2018 und April 2018 blieben die Verbraucherpreise im Saarland unverändert.