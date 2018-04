Handball

Rhein-Neckar Löwen wollen endlich den DHB-Pokal gewinnen

30.04.2018, 15:29 Uhr | dpa

Im elften Anlauf soll es endlich klappen: Die Bundesliga-Handballer der Rhein-Neckar Löwen streben bei der Endrunde um den DHB-Pokal am kommenden Wochenende in Hamburg den Titel an. "Wir wollen den Bock endlich umschmeißen", sagte Oliver Roggisch, der Sportliche Leiter der Löwen, am Montag in der Hansestadt bei einer Pressekonferenz. Um den Pokal zu holen, muss der deutsche Meister aber zunächst in der Vorschlussrunde gegen den SC Magdeburg gewinnen. Im zweiten Halbfinale treffen die HSG Wetzlar und die TSV Hannover-Burgdorf aufeinander.

Roggisch kommentierte die Mission Pokalgewinn auch mit Humor: "Flensburg ist nicht dabei. Das macht mir etwas Hoffnung", sagte der frühere Nationalspieler. In ihren vergangenen fünf Halbfinals, davon von 2014 bis 2017 viermal in Serie, waren die Mannheimer an den Norddeutschen gescheitert. Der Magdeburger Trainer Bennet Wiegert kündigte jedoch an: "Wir werden einen gnadenlosen Kampf liefern."