Unfälle

Frau beim Aussteigen aus Straßenbahn von Auto erfasst

30.04.2018, 13:48 Uhr | dpa

In Dresden ist eine Frau beim Verlassen einer Straßenbahn von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte die 52-Jährige am Montagmorgen gerade die Straße betreten, als sie von dem Wagen umgefahren wurde. Die Fußgängerin wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die 31 Jahre alte Autofahrerin blieb unverletzt.