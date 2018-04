Kriminalität

Motorradfahrer zweimal am selben Kontrollpunkt geblitzt

30.04.2018, 13:48 Uhr | dpa

Ein Motorradfahrer ist im Kreis Soest zweimal in dieselbe Radarfalle gerast. Wo auf der Bundesstraße 516 zwischen Rüthen und Brilon lediglich 100 Stundenkilometer erlaubt sind, fuhr er mit 182 km/h an den Blitzern der Polizei vorbei. Nach einer Dreiviertelstunde kam der Fahrer zurück - mit 157 Sachen. Die Verkehrskontrolleure brummten ihm für seine riskante Fahrweise und die beiden Verstöße am Wochenende Bußgelder und Fahrverbote auf. Der Streckenabschnitt gelte als unfallträchtig, sagte ein Polizeisprecher am Montag.