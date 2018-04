Kriminalität

Getötetes Baby in Kiel: Zeugen gesucht

30.04.2018, 13:58 Uhr | dpa

Nach dem gewaltsamen Tod eines Säuglings in einer Kieler Wohnung sucht die Polizei Zeugen für die Tatnacht. Es gehe um den Zeitraum zwischen Mitternacht und 4.00 Uhr in der Nacht zum Freitag, teilte die Polizei am Montag mit. Zeugen, denen der 19 Jahre alte Vater im Bereich Rendsburger Landstraße aufgefallen sei, sollen sich bei der Kriminalpolizei melden. Dem Vater des vier Wochen alten Mädchens wird nach Angaben der Polizei Totschlag vorgeworfen. Das Amtsgericht Kiel hatte am Samstag Haftbefehl gegen den Mann erlassen. In der Tatnacht soll der 19-Jährige eine schwarze Jogginghose und einen schwarzen Pullover mit weißer Schrift getragen haben.