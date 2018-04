Buntes

Baumblüten-Auftakt: Bahnhof wegen Überfüllung geschlossen

30.04.2018, 13:58 Uhr | dpa

Beim Baumblütenfest-Auftakt am Wochenende in Werder (Potsdam-Mittelmark) ist der Bahnhof mehrfach kurzzeitig wegen Überfüllung geschlossen worden. Betroffen war der Samstagabend, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte. "Diese Absperrmaßnahmen waren notwendig, um die Sicherheit der Reisenden am Bahnsteig zu gewährleisten und um zu verhindern, dass Personen in den Gleisbereich stürzen oder gedrängt werden."

Obwohl die Bundespolizei das Festgeschehen grundsätzlich als friedlich einstufte, habe sie deutlich mehr Straftaten registriert als in den Vorjahren. Insgesamt 70 Ermittlungsverfahren seien an beiden Tagen eingeleitet worden. Häufig wegen Beleidigung, Körperverletzung und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.