Medien

Max Giesinger, Lotte, Mary Roos und Mike Singer in ESC-Jury

30.04.2018, 14:09 Uhr | dpa

Die deutsche ESC-Jury steht fest: Die Sänger Max Giesinger, Mike Singer, Lotte, Schlager-Ikone Mary Roos und Revolverheld-Manager Sascha Stadler sind die Mitglieder der Jury für den Eurovision Song Contest 2018. Sie dürfen - wie auch die Zuschauer in Deutschland - zweimal abstimmen: im ESC-Finale am Sonnabend (12. Mai) und zuvor im zweiten Halbfinale am Donnerstag (10. Mai). Das Publikums-Voting und das Jury-Voting haben in den Shows gleich viel Gewicht. Bei der legendären Abstimmungsrunde "Und zwölf Punkte gehen an ..." wird das Ergebnis der Jury live verkündet.

Der "Countdown für Lissabon" (20.15 Uhr) und die "Grand Prix Party" (0.30 Uhr) rahmen die Live-Übertragung des ESC-Finales ein. Es läuft im Ersten ab 21.00 Uhr - und wird auf der Reeperbahn auf einer Großbildleinwand übertragen. Für Deutschland tritt Michael Schulte beim ESC in Lissabon mit seinem Song "You Let Me Walk Alone" an.