Gastgewerbe

Fünf Jahre Rauchverbot in NRW-Gaststätten

30.04.2018, 15:29 Uhr | dpa

Fünf Jahre nach Einführung des absoluten Rauchverbotes in den Gaststätten in Nordrhein-Westfalen zieht der Hotel- und Gaststättenverband (DEHOGA) eine gemischte Bilanz. "Die klassischen, getränkeorientierten Kneipen hatten zu leiden", sagte DEHOGA-Sprecher Thorsten Hellwig. Allerdings habe sich die Nachfrage der Gäste im Bereich der klassischen Kneipen insgesamt verändert. "Im Zusammenhang wirkte das Rauchverbot dann aber schon wie ein gesetzlicher Brandbeschleuniger", sagte Hellwig. In Nordrhein-Westfalen darf seit dem 1. Mai 2013 in Kneipen und Gaststätten grundsätzlich nicht mehr geraucht werden.