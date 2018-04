Notfälle

Fallschirm löst Polizeieinsatz bei Bad Segeberg aus

30.04.2018, 15:49 Uhr | dpa

Ein vermeintliches Flugunglück hat die Polizei im Kreis Segeberg in Alarmbereitschaft versetzt. Eine 57 Jahre alte Lübeckerin habe am Sonntag bei Wahlstedt aus ihrem Auto heraus einen Fallschirm zu Boden stürzen sehen, teilte die Polizei am Montag mit. In der Annahme, ein Fallschirmspringer sei verunglückt, wählte sie den Notruf. Der am Schirm befestigte Gegenstand stellte sich laut Polizei schnell als Vorrichtung zum Hochziehen von Segelflugzeugen heraus. Von einem nahe gelegenen Flugplatz sei kurz zuvor ein Segelflieger mit Hilfe eines Seils und einer Kupplung gestartet und habe diese dann planmäßig mit dem Fallschirm zu Boden geschickt.