Fußball

Aue in den letzten beiden Saisonspielen ohne Kempe

30.04.2018, 17:09 Uhr | dpa

Der FC Erzgebirge Aue muss in beiden letzten Saisonspielen im Kampf um den Verbleib in der 2. Fußball-Bundesliga auf Dennis Kempe verzichten. Der 31 Jahre alte Abwehrspieler wurde am Montag im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss mit einer entsprechenden Sperre belegt. Kempe hatte wegen einer Notbremse bei der 1:2-Niederlage von Aue auswärts gegen den VfL Bochum am Freitag die Rote Karte in der 65. Minute gesehen.

Kempe fehlt Trainer Hannes Drews damit am kommenden Sonntag vor heimischer Kulisse im Sachsen-Derby gegen die SG Dynamo Dresden. Zum Abschluss muss der FC Erzgebirge beim SV Darmstadt 98 antreten.

Vor den beiden abschließenden Partien belegen die Auer den 15. Tabellenplatz mit nur einem Punkt Vorsprung auf die SpVgg Greuther Fürth, die auf dem Abstiegs-Relegationsplatz liegt. Darmstadt hat zwei Zähler weniger, Dresden ist Zwölfter mit nur einem Punkt Vorsprung auf Aue.