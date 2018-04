Notfälle

"Pyrotechnik": Verdächtiges Päckchen in Leipzig entdeckt

30.04.2018, 17:18 Uhr | dpa

Am neuen Leipziger Busterminal hat am Montag ein verdächtiges Päckchen einen Polizeieinsatz ausgelöst. Auf dem Paket habe sich ein Aufkleber mit der Aufschrift "Vorsicht Pyrotechnik" befunden, wie ein Polizeisprecher sagte. Es habe im Gepäckträger eines Fahrrads gelegen. Nach dem Fund wurde der Bereich abgesperrt, Einsatzkräfte rückten mit einem Sprengstoffhund an. Als das Tier nicht anschlug, entschieden sich die Beamten, das Paket zu öffnen. Laut Polizeisprecher befanden sich darin Gläser. Was es mit dem Aufkleber auf sich hatte, war den Angaben zufolge noch unklar. Wegen der Sperrung war es zwischenzeitlich zu Verkehrsbehinderungen gekommen. Zuerst hatte die "Leipziger Volkszeitung" online über den Einsatz berichtet.