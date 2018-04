Wahlen

Tiefensee: Solides Fundament für Landtagswahlen

30.04.2018, 17:18 Uhr | dpa

SPD-Chef Wolfgang Tiefensee sieht in den Kommunalwahlergebnissen seiner Partei ein solides Fundament für das Wahljahr 2019 in Thüringen. "Wir haben Rückschläge in Jena und Weimar bei den Oberbürgermeisterwahlen erlitten. Wir sind aber im ländlichen Raum stärker geworden", sagte Tiefensee am Montag in Erfurt. Davon zeugten nun sieben Landräte, die SPD-Mitglied seien oder mit Unterstützung der SPD ins Amt gewählt wurden. Vor allem in vielen kleineren Gemeinden hätten sich bei den Bürgermeisterwahlen parteilose Kandidaten durchgesetzt, die häufig von einem Linken Bündnis aus SPD und Linke, teilweise zusammen mit Grünen unterstützt worden seien. "Das linke Lager hat gezeigt, es kann bei Wahlen punkten", so der SPD-Vorsitzende.

In Thüringen werden 2019 im Frühjahr die Kommunalparlamente neu gewählt. Im Herbst stehen Landtagswahlen an.