Arktische Mikroalgen trotzen dem Klimawandel

30.04.2018, 17:18 Uhr | dpa

Ein schmelzender Eisberg treibt in der Arktis. Foto: Rene Bürgi/Alfred-Wegener-Institut/Archiv (Quelle: dpa)

Die Versauerung der Ozeane infolge des Klimawandels scheint Mikroalgen-Gemeinschaften in arktischen Küstengewässern wenig zu beeinträchtigen. Vermutlicht liegt das daran, dass das Phytoplankton in der Arktis bereits natürlicherweise extremen und sehr variablen Umweltbedingungen ausgesetzt ist, berichten Wissenschaftler des Bremerhavener Alfred-Wegener-Instituts (AWI) gemeinsam mit kanadischen Kollegen in der Fachzeitschrift "Nature Climate Change". "Eine gute Nachricht", sagte AWI-Biologin und Mitautorin der Studie, Clara Hoppe.