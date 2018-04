Demonstrationen

Protest gegen Rechts: Chemnitz zieht Riesenbanner auf

30.04.2018, 17:28 Uhr | dpa

Die Stadt Chemnitz protestiert mit einem riesigen Banner gegen den Aufmarsch von Rechtsradikalen am 1. Mai. Unmittelbar vor dem geplanten Beginn einer Neonazi-Demonstration wird am Stefan-Heym-Platz gegenüber dem angemeldeten Versammlungsort ein 450 Quadratmeter großes Stoffposter zwischen zwei Autokränen hochgezogen. ""Sackgang." Jenny Marx" steht in weißen Buchstaben auf dem Banner.

Der Hintergrund zu dem Slogan: Man müsse wegen der demokratischen Spielregeln einen solchen Aufmarsch aushalten, könne aber trotzdem dazu eine Meinung haben, sagte der Geschäftsführer der Chemnitzer Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft (CWE), Sören Uhle, am Montag. "Unsere ist: Es geht uns auf den Sack." Das könnte nach Ansicht der Initiatoren auch die Meinung von Jenny Marx, der Frau von Karl Marx, gewesen sein. Die CWE hat die Aktion initiiert.

Die vom Verfassungsschutz beobachtete Neonazi-Partei "Der 3. Weg" will am 1. Mai in Chemnitz demonstrieren. Erwartet werden bis 1500 Teilnehmer. Dagegen hat sich in Chemnitz breiter Protest formiert.