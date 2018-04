Verwaltung

Studie soll Gewalt gegen NRW-Behördenmitarbeiter beleuchten

30.04.2018, 17:28 Uhr | dpa

Die NRW-Landesregierung will in einer Studie Übergriffe auf Beschäftigte in Städten und Gemeinden erfassen. Das kündigte die Ministerin für Heimat und Kommunales Ina Scharrenbach (CDU) am Montag in Düsseldorf an. Erste Ergebnisse sollen 2019 vorliegen. "Mit einer neuen Studie zu Gewalt gegen kommunale Beschäftigte schließen wir auf der einen Seite eine Erkenntnislücke, auf der anderen Seite erwarten wir hieraus generelle Handlungsempfehlungen für die kommunale Praxis", heißt es in einer Mitteilung des Ministeriums.

Anfang des Jahres hatte Innenminister Herbert Reul (CDU) eine Studie der Uni Bochum vorgestellt, nach der in den vergangenen zwölf Monaten 26 Prozent der Mitarbeiter im Rettungsdienst oder der Feuerwehr Opfer von körperlicher Gewalt wurden, neun von zehn der Befragten wurden im Einsatz beschimpft.